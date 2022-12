Unfallflucht auf einem Parkplatz in Dasing: Die Polizei sucht Zeugen

In Dasing kommt es auf einem Parkplatz zu einer Unfallflucht, nachdem ein Parkrempler einen Schaden verursacht hat. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.

Am Donnerstag kam es am frühen Abend auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Dasing zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten blauen Opel Astra, so die Polizei. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem geparkten Opel entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)