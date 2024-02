Unfallflucht: Auto touchiert Radfahrer in Dasing

Ein unbekannter Pkw-Fahrer übersieht in Dasing einen Radfahrer und touchiert ihn. Danach entfernt er sich von der Unfallstelle. Der Schaden ist vierstellig.

Am Montagabend kam es in Dasing zu einer Unfallflucht. Laut Polizei fuhr ein Radfahrer um 18:35 Uhr auf der Aichacher Straße in südlicher Richtung. Ein Pkw bog aus der Ausfahrt eines Supermarktes nach rechts in die Aichacher Straße ab und touchierte den Radfahrer. Der kam dabei ins Straucheln, stürzte aber nicht. Der Unfallverursacher soll erst angehalten haben, sich dann jedoch von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)