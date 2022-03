Der Friedberger Volksfestplatz wird neu überplant

Plus Die Stadt Friedberg tut sich mit der Neugestaltung des 12.500 Quadratmeter großen Areals schwer. Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Und das Festzelt bekommt einen neuen Platz.

Eigentlich sollte der Friedberger Volksfestplatz bis zum Herbst umgestaltet sein, rechtzeitig zur Eröffnung der neuen Vinzenz-Pallotti-Schule. Doch es ist noch nicht einmal klar, wie die 12.500 Quadratmeter große Fläche künftig aussehen soll. Im Stadtrat stellte der Chef des Planungsbüros nun überarbeitete Pläne vor. Eine Lösung zeichnet sich ab - und ein Umzug des Festzeltes an eine andere Stelle des Areals.