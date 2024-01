Die Kita-Gebühren in Eurasburg werden erhöht

Plus Die Kosten der Kinderbetreuung in Eurasburg sind gestiegen. Auch beim Abwasser müssen die Bürger künftig mehr zahlen. Nächstes Großprojekt ist die Schulerweiterung.

Die Erweiterung des Eurasburger Kinderhauses ist abgeschlossen und viele Kinder können nun optimal betreut werden. Allerdings steigen die Kosten für den Betrieb des Kinderhauses und machen eine bereits angekündigte Gebührenerhöhung unumgänglich, hieß es im Gemeinderat. Vom kirchlichen Träger wurde eine moderate Anpassung vorgeschlagen.

Für die Krippenkinder bis zum dritten Lebensjahr bedeutet dies jeweils eine monatliche Erhöhung um 15 Euro. Für täglich drei bis vier Stunden Betreuung sind demnach ab Januar 2024 175 Euro zu bezahlen, für die maximale Buchungszeit von neun Stunden fallen künftig 275 Euro an. Für die Kinder der Kindertagesstätte wird der Betreuungssatz ebenfalls um 15 Euro erhöht. Die Betreuung bis vier Stunden kostet dann 90 Euro und der maximale Betrag von 140 Euro wird für zehn Stunden Betreuung angesetzt. Eurasburg liegt im Vergleich der Kindertagesstätten der Verwaltungsgemeinschaft Dasing trotz der Erhöhung nicht an erster Stelle, sondern im guten Mittelfeld. Der Gemeinderat hatte keine Einwände und nahm die Planung zur Kenntnis.