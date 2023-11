Eurasburg

12:00 Uhr

Eurasburg bekommt eine Praxis für Physiotherapie

Im ehemaligen Sparkassengebäude in der Eurasburger Ortsmitte soll eine Physiotherapiepraxis entstehen.

Plus In das ehemalige Sparkassengebäude, das die Gemeinde Eurasburg gekauft hat, soll ein Physiotherapeut. Der Auftrag an ein Planungsbüro ist vergeben.

Von Ines Schmitt Artikel anhören Shape

Wenn es nach den Wünschen der Gemeinderäte und Alexander Taverini geht, könnte in Eurasburg schon bald eine Praxis für Physiotherapie eröffnen. Möglich würde dies durch den Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes, welches die Gemeinde erworben hat.

Taverini, der mit seiner Familie in Eurasburg wohnt und bereits in Friedberg eine Physiotherapieparaxis betreibt, möchte seinen Arbeitsmittelpunkt gerne in die Ortsmitte verlegen. Er ist froh über das Angebot der Gemeinde und kann sich gut vorstellen, dass das neue Gesundheitsangebot stark angenommen werden wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen