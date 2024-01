Eurasburg wächst – und weist in Rehorsbach weitere Bauplätze aus

Plus 80 Interessierte und die Sternsinger kommen zur Bürgerversammlung. Der Bürgermeister nennt Ziele für 2024, unter anderem Dorfladen-Box und Schulerweiterung.

Weihrauchduft empfing die Bürger und Bürgerinnen bei der Bürgerversammlung im Sportpark 1818. Eurasburgs Bürgermeister Paul Reithmeir freute sich, dass die Sternsinger ihren Besuch abstatteten. Er referierte über die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen Jahres und die Pläne für 2024. Und die Kommune, die bald die 2000-Einwohner-Marke erreichen wird, hat viel vor.

Im Baugebiet Rehrosbach sollen 13 Bauplätze mit 11.000 Quadratmetern ausgewiesen werden, so dass pro Bauplatz 500 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Für das schnelle Internet mit Glasfaser müsse die Gemeinde erneut einen Antrag stellen, weil die Fördertöpfe vor Jahresende ausgeschöpft wurden, so Reithmeir.