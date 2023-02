Umzüge, Galabälle, Gardetreffen: So feiert Aichach-Friedberg den Fasching 2023

Die Termine von Bällen, Kinderbällen, Faschingssitzungen und Faschingsumzügen in Aichach-Friedberg in der Faschingssaison 2023 finden Sie hier in unserer Übersicht.

Nach mehreren Jahren Corona-Pause haben die Närrinnen und Narren im Wittelsbacher Land endlich wieder gut lachen. Faschingsumzüge finden in Friedberg, Aichach-Griesbeckerzell und Schmiechen statt, doch auch abgesehen davon sind viele Veranstaltungen geboten.

Aichach: Termine der Paartalia im Fasching 2023



Freitag, 13. Januar: Showabend mit Besuchen von weiteren Garden aus der Region in der TSV Halle , Aichach ( Einlass : 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr)

mit Besuchen von weiteren Garden aus der Region in der , ( : 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr) Sonntag, 15. Januar: Nachwuchsgardetreffen in der TSV-Halle, Aichach ( Einlass : 13 Uhr, Beginn: 14 Uhr)

Nachwuchsgardetreffen in der TSV-Halle, ( : 13 Uhr, Beginn: 14 Uhr) Freitag, 27. Januar: Showabend mit Besuchen von weiteren Garden aus der Region in der TSV-Halle, Aichach ( Einlass : 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr)

mit Besuchen von weiteren Garden aus der Region in der TSV-Halle, ( : 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr) Freitag, 3. Februar: Showabend mit Besuchen von weiteren Garden aus der Region in der TSV Halle , Aichach ( Einlass : 18:30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr)

mit Besuchen von weiteren Garden aus der Region in der , ( : 18:30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr) Sonntag, 12. Februar: Großer Paartalia Kinderball in der TSV-Halle, Aichach ( Einlass : 13.30 Uhr, Beginn: 14 Uhr)

Großer Paartalia Kinderball in der TSV-Halle, ( : 13.30 Uhr, Beginn: 14 Uhr) Dienstag, 21. Februar: Kehraus in der TSV-Halle, Aichach ( Einlass : 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr).

Aichach: Termine von Zell ohne See in der diesjährigen Faschingssaison

Freitag, 20. Januar: Premierensitzung in der Zeller Faschingshalle Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr)

Premierensitzung in der Zeller Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr) Samstag, 21. Januar: Erste Narrensitzung in der Zeller Faschingshalle Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr)

Erste in der Zeller Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr) Samstag, 28. Januar: Zweite Narrensitzung in der Zeller Faschingshalle Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr)

Zweite in der Zeller Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr) Samstag, 4. Februar: Dritte Narrensitzung in der Zeller Faschingshalle Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr)

Dritte in der Zeller Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr) Freitag, 27. Januar: Vierte Narrensitzung in der Zeller Faschingshalle Am Hang (Beginn: 19:30 Uhr)

Vierte in der Zeller Am Hang (Beginn: 19:30 Uhr) Freitag, 3. Februar: Fünfte Narrensitzung in der Zeller Faschingshalle Am Hang (Beginn: 19.30 Uhr).

107 Bilder Die schönsten Bilder vom Zeller Faschingsumzug Foto: Erich Echter

Faschingsumzug und Faschingstreiben am 18. und 19. Februar in Aichach

Die Aichacher Paartalia veranstaltet ein Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz. Er verwandelt sich am Samstag, 18. Februar, in eine Faschingsmeile. Das Motto lautet "Tanze mit der Eisprinzessin!". Im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell findet am Faschingssonntag, 19. Februar, außerdem der Faschingsumzug von Zell ohne See statt.

Friedberg: Termine des ORCC in der Faschingssaison 2023

Samstag, 21. Januar: Schwarz-Weiß-Galaball im Saalbau der Gaststätte Metzger, Friedberg / Wulfertshausen ( Einlass : 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr)

Schwarz-Weiß-Galaball im Saalbau der Gaststätte Metzger, / ( : 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr) Sonntag, 5. Februar: Erster Kinderfaschingsball im Vereinsheim der Sportfreunde Friedberg ( Einlass : 13.30 Uhr, Beginn: 14 Uhr)

Erster im Vereinsheim der Sportfreunde ( : 13.30 Uhr, Beginn: 14 Uhr) Samstag, 11. Februar: Zweiter Kinderfaschingsball im Vereinsheim der Sportfreunde Friedberg ( Einlass : 13.30 Uhr, Beginn: 14 Uhr)

Zweiter im Vereinsheim der Sportfreunde ( : 13.30 Uhr, Beginn: 14 Uhr) Freitag, 17. Februar: Friedberger Prunksitzung in der Sportgaststätte des FC Stätzling ( Restaurant Etno) in Stätzling ( Einlass : 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr)

Friedberger Prunksitzung in der des ( Etno) in ( : 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr) Sonntag, 18. Februar: Dritter Kinderfaschingsball in der Sportgaststätte des FC Stätzling in Stätzling ( Einlass : 13:30 Uhr, Beginn: 14 Uhr)

Dritter in der des in ( : 13:30 Uhr, Beginn: 14 Uhr) Samstag, 19. Februar: Vierter Kinderfaschingsball in der Sportgaststätte des FC Stätzling in Stätzling ( Einlass : 13:30 Uhr, Beginn: 14 Uhr).

Alle Eintrittskarten sind online erhältlich unter tickets.orcc-friedberg.de oder www.orcc-friedberg.de/veranstaltungen

Z'wieda und Wurz'n lieferten sich bei der ORCC-Prunksitzungen stets witzige Wortgefechte. Foto: Franz Scherer

Faschingsumzug in Friedberg am Faschingsdienstag

Nach drei Jahren Pause findet am Faschingsdienstag, 21. Februar, wieder der Friedberger Familienfasching statt. Der Umzug startet um 14 Uhr, danach findet auf dem Marienplatz die Kehrausparty statt und anschließend die Tiefgaragenparty in der Garage Ost. Wer am Umzug teilnehmen will, kann sich bis 20. Januar bei fasching@friedberg.de anmelden.

Mering: Termine von Lach Moro im Fasching 2023

Sonntag, 12. Februar : Großes Gardetreffen

: Großes Montag, 20. Februar : Schwarz-Weiß-Ball

: Schwarz-Weiß-Ball Dienstag, 21. Februar: Große Party in der Mehrzweckhalle in Mering .

Mering: Termine Pfarrfasching St. Michael

Samstag, 11. Februar: 13.30 Uhr, bunter Nachmittag (kein Kartenvorverkauf), 19 Uhr Bunter Abend, Aula Gymnasium Mering

13.30 Uhr, bunter Nachmittag (kein Kartenvorverkauf), 19 Uhr Bunter Abend, Aula Gymnasium Sonntag, 12. Februar: 19 Uhr, bunter Abend, Gymnasium Mering

19 Uhr, bunter Abend, Gymnasium Samstag, 18. Februar: 19 Uhr, bunter Abend, Gymnasium Mering

Kartenvorverkauf www.mitten-in-mering.de/karten-bunter-abend oder über die E-Mail-Adresse karten-bunter-abend@mitten-in-mering.de Reservierungen vornehmen. Wer die telefonische Reservierung vorzieht, kann sich jeweils am Dienstag und am Donnerstag unter der Nummer 08233/7479206 melden.

Lesen Sie dazu auch

62 Bilder 16. Meringer Garde- und Showtanztreffen Foto: Heike Scherer

Schmiechener Faschingsumzug am Faschingssonntag

Dieses Jahr findet in Schmiechen ein Jubiläumsumzug zum zehnjährigen Bestehen des Faschingskomitees statt. Dieser startet am Sonntag, 19. Februar, um 13.33 Uhr. Danach steigt im beheizten Zelt eine Party mit Barbetrieb. Anmeldung zum Umzug unter www.faschingskomitee-schmiechen.de.

Generalprobe des Faschingskomitees Schmiechen

Am Freitag, 20. Januar, lädt das Faschingskomitee Schmiechen zur Generalprobe mit anschließendem Barbetrieb in die Schmiechachhalle. Erster Durchlauf 19 Uhr, zweiter Durchlauf 20.15 Uhr. (AZ)