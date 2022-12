Kinderlachen und Christmette: So feiert Fußballstar Marco Richter Weihnachten

Plus Der frühere Spieler des FC Augsburg Marco Richter besucht seine Heimat. Nach einem turbulenten Jahr steht der Sport nicht ganz oben auf seiner Wunschliste.

Als Marco Richter das Kinderhaus in Ried (Kreis Aichach-Friedberg) betritt, sind alle Augen auf den Fußballprofi gerichtet. Die meisten Kinder scheinen zu wissen, wer der junge Mann mit den Tattoos ist. Ein Mädchen ist aber sicher, dass sie es mit dem Bürgermeister der Gemeinde zu tun hat. Der hatte sich schließlich ebenfalls angekündigt. Da muss auch Marco Richter lachen. Zu Weihnachten hat sich der 25-Jährige, der seit Sommer 2021 für Hertha BSC Berlin spielt, auf den langen Weg in seine Heimatgemeinde gemacht, natürlich nicht ohne Geschenke. Der Bundesliga-Profi hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Weihnachten verbringt er mit der Familie. Auf der Wunschliste des Fußballers steht nicht der sportliche Erfolg ganz oben.