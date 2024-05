Das Meringer Freibad öffnet. Aber wann?

Plus 2023 musste das Bad wegen einer Absenkung im Becken vorzeitig schließen. Es war unklar, wie hoch die Schäden sind.

Bürgermeister Florian Mayer hat eine gute Nachricht: "Das Freibad macht auf." Doch nicht wie sonst Anfang Mai. Auf einen genauen Eröffnungstermin will sich Mayer nicht festlegen. Warum kommt es zu dieser Verzögerung?

Erst vor einem Jahr wurde die komplette Bodenfolie erneuert. 200.000 Euro investierte die Kommune dafür. Damals freute sich Mayer, dass die Saison trotz der Bauarbeiten rechtzeitig beginnen konnte. Doch dann kurz vor dem Saisonende gab es schlechte Nachrichten: Es gab Absenkungen in einem Teil des Beckens, und aus Sicherheitsgründen musste das Bad geschlossen werden.