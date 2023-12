1,5 Promille: Polizei hält betrunkenen Autofahrer an

Die Polizei kontrolliert in Friedberg einen 49-Jährigen und stellt Alkoholgeruch fest. Der Promillewert ist erheblich. Dem Autofahrer droht Ärger.

Am Mittwochabend haben Polizeibeamte in Friedberg bei einer Verkehrskontrolle einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Laut Polizeibericht wurde bei einem 49-Jährigen in der Hans-Böller-Straße gegen 20 Uhr Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille.

Die Beamten unterbanden dem Autofahrer die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)