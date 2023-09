10.000 Euro Schaden bei Unfall: Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Ein Autofahrer übersieht auf der B2 in Friedberg beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenprall. Der Motorradfahrer wird ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag in Friedberg. Gegen 12:25 Uhr wollte ein 55-jähriger Toyotafahrer auf der B2 nach links in die Ohmstraße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah dieser laut Polizei einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß. Der 53-jährige Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)