2000 Menschen kommen zur Spendenaktion in der Moschee

Die türkisch-islamische Gemeinde in Friedberg verkauft Essen zugunsten der Erdbebenopfer. Warum es nächstes Wochenende kein Fleisch gibt.

Am Wochenende kochte die türkisch-islamische Gemeinde in Friedberg groß auf. Mit Leckereien sammeln die Mitglieder Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Die Aktion wird nächsten Samstag fortgesetzt – mit Rücksicht auf die christliche Fastenzeit dann aber fleischlos.

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat international Schrecken ausgelöst. Auch innerhalb der türkisch-islamischen Union Ditib in Friedberg betrauert man zum Teil Freunde und Verwandtschaft, vor allem aber einfach auch Mitmenschen. Dass man helfen müsse, war von Anfang an klar. Büsra Cetinkaya erzählt, sie habe gelesen, es sei am besten, Geld zu spenden. Die Idee, Geld durch den Verkauf von selbst gemachtem Essen zu sammeln, sei ihnen dann beim Beten gekommen.

Die türkische und die deutsche Fahne wehen über der Ditib-Moschee in Friedberg nebeneinander. Foto: Manuel Rank

Zusammen mit ihrer Mutter Elvan und 30 weiteren Frauen und Kindern hilft sie beim Zubereiten der Speisen. Von der türkischen Pizza Lahmacun und dem würzig gefüllten Fladenbrot Gözleme über gefüllte Weinblätter bis zu Nachspeisen und Kuchen ist für alle etwas dabei. Vergangene Woche sind so fast 100 Kilo Kartoffeln und Zwiebeln und 40 Kilo Paprika verkocht worden, berichtet Tufan Muzaffer.

Fast jeden Tag kochen die Frauen und organisieren die Männer von sieben Uhr morgens bis spät in die Nacht in den Räumen der Moschee an der St.-Benedikt-Straße. Die Aktion ist ein Erfolg. Bestimmt 2000 Menschen seien bisher vor allem aus Friedberg, aber auch aus Kissing, Gersthofen und Augsburg gekommen, schätzt İbrahim Mestanlaroglu von Ditib.

Gedenkminute bei Einweihung der Pallotti-Schule

Doch nicht nur auf diese Art bekunden die Menschen in Friedberg Solidarität. Bei der Einweihung der Vinzenz-Pallotti-Schule, an der neben dem katholischen und evangelischen Geistlichen auch der Imam teilnahm, wurde ebenfalls der Erdbebenopfer gedacht.

Das viele Mitgefühl und die Solidarität berühren, finden Büsra Cetinkaya und ihre Mutter Elvan. Sonntagmorgen kam es erneut zu einem starken Beben in der bereits betroffenen Region in der Türkei. Elvan Cetinkayas Gedanken sind in diesen Tagen deswegen bei ihrer Familie in der Türkei. Ihre jüngste Schwester habe gerade erst ihr Kind auf die Welt gebracht, als das zweite Beben die Region erschütterte. Ein anderes Familienmitglied – ihre Nichte – wohnt in der ostanatolischen Stadt Malatya. Um weiterarbeiten zu können und den Verletzten helfen zu können, hat die Krankenschwester ihre Kinder bei den Großeltern gelassen. Diese wohnen in einer nicht betroffenen Region.

In der Friedberger Moschee bereiteten die Frauen türkische Spezialitäten zu, die zugunsten der Erdbebenopfer verkauft wurden. Foto: Manuel Rank

Auch Mestanlaroglu ist ergriffen. Er bedankt sich bei allen Friedbergern und Friedbergerinnen, die gespendet haben: „Herzlichen, herzlichen Dank! Wir leben hier zusammen in Friedberg und helfen einander – nicht nur in guten Zeiten.“ Alle drei sind sich einig, den starken Zusammenhalt spüre man in Friedberg. Über der Moschee wehen daher zwei Flaggen: die türkische und die deutsche.

Robert und Roswitha Schmidt aus Friedberg waren ebenfalls mitgenommen von dem Erdbeben. „Ganz schlimm ist das, wie viele zum Teil alles verloren haben“, so Roswitha Schmidt. Als die beiden überlegten, wie sie am besten helfen können, seien sie auf die Spendenaktion aufmerksam geworden.

Aktion geht am Samstag, 25. Februar, weiter

Auch am kommenden Wochenende wird der Verein kochen und Spenden sammeln. Diesmal jedoch mit einer Veränderung: Auch die Männer kommen an den Herd. Bisher waren sie vor allem für Organisation und Aufbau zuständig. „Nächste Woche sind dann wir dran“, meint Mestanlaroglu lachend. Da mit dem Aschermittwoch am Mittwoch die Fastenzeit für Christen anbricht, wird es anstelle von Fleisch vor allem Brot, Salat und Fisch geben – aus Respekt gegenüber der anderen Religion, erklärt er. Aufgetischt wird am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr.