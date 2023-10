75 Jahre TTC Friedberg: Olympiasieger verzaubert die Tischtennisspieler

Der TTC Friedberg begeht sein 75-jähriges Bestehen mit einem Festabend. Dabei zeigt Vorsitzender Roland Kraus Parallelen zur Augsburger Puppenkiste auf.

Was haben der Tischtennisclub Friedberg und die Augsburger Puppenkiste gemeinsam? Beide sind gleich alt und können heuer ihr 75-jähriges Bestehen begehen. In seiner Rede bei der Jubiläumsfeier in Wulfertshausen zeigte TTC-Vorsitzender Roland Kraus deshalb zahlreiche Parallelen zwischen den beiden Institutionen auf und sorgte mit seinen launigen Worten für einen gelungenen Start in den unterhaltsamen Festabend. Die Tischtennisfamilie und viele gute Freundinnen und Freunde blätterten in der Chronik, freuten sich über das Wiedersehen und genossen nach einem abgewickelten Turnier einen lockeren Festausklang beim Metzgerwirt.

Grußworte aus Politik oder Verbänden waren nicht eingeplant und so ging der Vorsitzende mit seinen Erinnerungen gleich in die Vollen. „Der gestiefelte Kater“ stand 1948 auf dem ersten Spielplan der Puppenkiste, als sich in der Friedberger Gaststätte Linde ein paar Männer trafen, um den TTC Friedberg zu gründen. In seiner Zeitreise zitierte er aus der handschriftlichen Chronik und setzte die Ereignisse immer wieder spannend in den zeitlichen Rahmen zu den Stücken, die in der Puppenkiste gerade aufgeführt wurden. Die revolutionären Veränderungen bei den Spielbällen von Zelluloid auf Plastik oder bei den Belägen der Schläger sowie die Regeländerungen im Spielbetrieb riefen wissendes Kopfnicken vor allem bei den älteren Mitgliedern hervor. Beispielsweise bei Simon ("Simmerl“) Konrad, der im Gründungsjahr 1948 eingetreten ist und als damaliger Kassier aus der Chronik mit dem Satz zitiert wurde, dass „die Mitgliederbeiträge nur schleppend eingehen“.

Gotthard Gellner (links) wurde von Roland Kraus für seine Verdienste um den Friedberger Tischtennisclub besonders geehrt. Foto: Otmar Selder



Verdiente und langjährige Mitglieder standen im Mittelpunkt des Festabends. Besonders hervorgehoben wurde von Kraus die Leistung von Ehrenmitglied und Pressewart Gotthard Gellner, der auch für das Jubiläum „Markenzeichen setzte“. Mit Ehrennadeln ausgezeichnet wurden:

Benedikt Grünaug, Heinz Kugelmann , Holger Prendke und Sabine Richter (für 15 Jahre Mitgliedschaft),

, Holger Prendke und (für 15 Jahre Mitgliedschaft), Marilena Atzkern, Mario Czogalla , Moritz Gruber , Sabine Gruber , Laura Hoksch , Andreas Steiner , Christian Steiner , Monika Steiner , Monika Stock (für 20 Jahre),

, , , , , , , (für 20 Jahre), Frank Gruber und Jochen Winter (40 Jahre),

und (40 Jahre), Rudolf Feichtenbeiner , Edeltraud Kilian , Andreas Lutz (50 Jahre),

, , (50 Jahre), Kurt Winter (55),

(55), Werner Doleschal (65),

(65), Gotthard Gellner , Günter Mahl , Heinz Scherrüble (70 Jahre) sowie

, , Heinz Scherrüble (70 Jahre) sowie Christian Hündl und Simon Konrad (75 Jahre).

(75 Jahre). Verdienstnadeln des BLSV wurden an Michael Frank und Werner Strassinger verliehen.

Beste Stimmung zauberte Daniel Arnold beim TTC-Jubiläum herbei. Foto: Otmar Selder

Mit fetziger Musik überbrachten die Rope Skipper und Jumpinos des TSV Friedberg trotz der Enge im Saal mit ihren Darbietungen bestens gelungene Geburtstagsgrüße. Fliegende Seile, Tänze und akrobatische Darbietungen forderten ein „da capo“ heraus. Danach begeisterte Daniel Arnold aus Merching mit einer Zauber-Show. Der mehrfache Weltmeister und Paralympics-Sieger im Tischtennis frappierte, trickste und unterhielt äußerst eloquent und witzig eine knappe Stunde das Publikum, das er immer wieder mit einbezog.

Ergebnisse des Turniers zum Jubiläum des TTC Friedberg

Dem Festabend vorausgegangen war ein Turnier mit acht Mannschaften aus der Nachbarschaft. Der TTC Friedberg war mit drei Teams vertreten. In zwei Gruppen wurde hart aber fair gekämpft und der Kissinger SC und der TV Mering qualifizierten sich für das Finale, das die Kissinger mit 4:2 gewannen. Der Gastgeber TTC Friedberg folgte auf Platz drei. Danach platzierten sich der TSV Merching, der TTC III, TTC II, BC Rinnenthal und FC Stätzling. Bei der Urkundenverleihung überbrachten die Nachbarvereine jeweils herzliche Grüße zum Jubiläum.