Aktivring informiert rund um das Thema Holz und Grillen

Holzkünstler, Brennholzfirma und Aktionen rund ums Grillen locken Besucherinnen und Besucher auf den Marienplatz.

Bei schönem Wetter war am Sonntag in der Friedberger Innenstadt von 10 bis 18 Uhr der Matthäusmarkt. Am Marienplatz veranstaltete der Aktiv-Ring eine Aktion unter dem Motto Holz und Grillen.

Auch Stefan Bauer aus Stätzling hatte einen Stand. Er macht Skulpturen und Holzkunst mit der Motorsäge. Auf dem Friedberger Marienplatz führte er sein Können vor und verwandelte mithilfe von verschiedenen Motorsägen ein Stück Holz in eine Hundeskulptur. Das Werk ist eine Auftragsarbeit und wird nach der Fertigstellung nach Franken verkauft. Er habe schon einige Projekte in der Umgebung gemacht, wie beispielsweise die Gestaltung eines Baumes zwischen Wulfertshausen und Friedberg, der vom Blitz getroffen wurde, erzählt Stefan Bauer. Walter Kohlhund aus Friedberg kennt Stefan Bauer und sein Können schon länger. Er fällte bei Kohlhund im Garten bereits einen Baum. Der Friedberger schlendert gerne über den Markt und findet die Gestaltung des Marienplatzes für den Markt schön.

Premiere auf dem Matthäusmarkt in Friedberg

Auch die Firma Treffler Brennholz aus Hügelshart wurde vom Aktiv-Ring eingeladen. Sie bieten Brennholz aus der Region, im Umkreis von etwa 30 bis 40 Kilometer, an. Martin und Michael Treffler freuten sich, das erste Mal auf dem Markt in Friedberg zu sein und über das Interesse an ihrem Stand.

Die Firma Treffler Brennholz wurde vom Aktiv-Ring eingeladen. Foto: Lena Asam

Blaskapelle macht gute Stimmung auf dem Marienplatz

Auch für das leibliche Wohl wurde durch verschiedene Stände mit gegrillten Leckereien oder kühlen Getränken gesorgt. Untermalt wurde der Tag durch die Blaskapelle HopfenBlech, die für gute Laune sorgte. Auch Roland Ritter aus Stätzling findet, dass die Blaskapelle gute Stimmung mache. Er ist regelmäßig auf dem Markt in Friedberg. Er findet aber, dass zu wenige Menschen da seien und mehr Leute den Marienplatz besuchen sollten.

In der Mitte des Marienplatzes gab es auch ein kleines Feuer. Foto: Lena Asam

Neben einem kleinen Feuer in der Mitte des Marienplatzes war auch der Augsburger Verein für Segelflug da. Der Verein verloste einen kostenlosen Segelflug und war dadurch bei den Besucherinnen und Besuchern des Marktes sehr beliebt, die neben den Aktionen auf dem Marienplatz auch durch die Stände in der Ludwigstraße schlenderten.