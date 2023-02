Friedberg

18:00 Uhr

Am Faschingsdienstag ist die Friedberger Innenstadt wieder in närrischer Hand

Plus Drei Jahre mussten Faschingsfans warten, nun zieht der traditionelle Umzug wieder durch Friedberg. Vieles ist altbekannt, bei den Bonbons gibt es aber Probleme.

In zwei Wochen ist es so weit: Nach zwei Jahren Zwangspause geht es am Faschingsdienstag in Friedberg wieder rund. Wie früher wird es wieder einen Faschingsumzug durch die Innenstadt geben, bei dem die mitziehenden Närrinnen und Narren das Publikum mit kreativen Kostümen, mehr oder weniger guter Musik und der ein oder anderen Süßigkeit erfreuen wollen. Wobei es bei denen heuer etwas knapper zugeht als gewohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

