Polizei bittet nach Unfallflucht in Friedberg um Hinweise

1500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Autofahrer in Friedberg am Freitag.

Gegen 22.30 Uhr kam es in der Asamstraße in Friedberg am Freitag zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Pkw beschädigte einen geparkten Ford Fiesta im Bereich der vorderen Stoßstange. Passanten hörten einen lauten Knall. Wer den Unfall verursacht hat, konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln. Der entstandene Schaden am Ford Fiesta beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den verursachenden schwarzen Pkw, Marke und Modell sind nicht bekannt, sind bei der Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)