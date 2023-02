Friedberg

Ausstellung über die unbekannte Seite des Münz-Designers Heinsdorff

Im März beginnt in der Archivgalerie eine Ausstellung mit Werken des Friedberger Künstlers Reinhart Heinsdorff (1923 − 2002).

Plus Die Schau "Zeitansage" erinnert an den Friedberger Reinhart Heinsdorff. Sie ist ab 5. März in der frisch renovierten Archivgalerie zu sehen.

Von Ute Krogull

Reinhart Heinsdorff ist bekannt als der erfolgreichste Münzgestalter Deutschlands. Er entwarf zuletzt das Motiv des Brandenburger Tors auf den Zehn-, 20- und 50-Cent-Münzen. Doch der Ottmaringer befasste sich in seinem langen künstlerischen Schaffen sowohl mit der kleinen Form auf Münzen, Briefmarken und Medaillen als auch mit großformatigen Bildern. Oft ging es bei diesen um den Konflikt zwischen der Schönheit der Natur und der drohenden Zerstörung der Umwelt – Heinsdorff war Gründungsmitglied der Friedberger Grünen. Und diese widmen ihm zum 100. Geburtstag und 20. Todestag eine Ausstellung. Es soll eine Hommage an ihn werden, die seine vielen Seiten würdigt.

