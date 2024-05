Auto in Tiefgarage angefahren – Polizei sucht Unfallfahrer

In der Tiefgarage in der Friedberger Bauernbräustraße wird ein Auto angefahren. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Dienstag kam es zwischen 12 und 15 Uhr in der Tiefgarage in der Friedberger Bauernbräustraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte laut Polizei ein dort abgestelltes Auto, einen weißen Hyundai Tucson. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand am geparkten Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)