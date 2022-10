Bachern wünscht sich einen Dorfplatz und ein Naturfreibad

Die Menschen in Bachern engagieren sich sehr für die Ortsentwicklung. Ideen wie ein Bürgerbus wurden schon umgesetzt. Nun will der Ort an einem Wettbewerb teilnehmen.

Bachern hat 2019 den Entwicklungsprozess für die Ortsentwicklung (OEK) angestoßen – und es gibt eine ganze Menge Ideen, die den Ort voranbringen sollen. Diese reichen von einem Dorfplatz mit Brunnen über ein Naturfreibad bis zu Ruhezeiten für die Windräder. Aufgrund seines Engagement wurde der Friedberger Ortsteil nun auch für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" vorgeschlagen.

Bislang wurden in sechs Stammtischen Diskussionen geführt sowie über 40 Wunschzettel ausgewertet, insgesamt über 20 neue Ideen generiert sowie eine Interessentenliste für den Arbeitskreis mit über 30 weiteren Mitstreitenden erstellt. Auch ein ortsteil- und gemeindeübergreifender Austausch wurde ins Leben gerufen, so beim Stammtisch im Wirtshaus am Hochberg mit den Rinnenthaler OEK-Akteuren sowie dem Rieder Bürgermeister bei über 80 interessierten Gästen. 2021 wurde ein gemeinsamer Ortsspaziergang mit Stadtverwaltung, Bürgermeister Roland Eichmann sowie Stadträtinnen und Stadträten zur Vorstellung des aktuellen Sandes der Arbeitskreise durchgeführt. Als die Corona-Beschränkungen beendet waren, wurden zudem fünf persönliche Arbeitskreistreffen organisiert. 2022 konnte dann bei den drei letzten durchgeführten Arbeitskreistreffen der OEK-Konzeptentwurf für das Stadtgremium finalisiert werden.

Flohmarkt in Bachern am 15. Oktober 2022

Der Arbeitskreis für das Ortsteilentwicklungskonzept (OEK) Bachern hat bereits in Eigenleistung mit dem städtischen Bauhof und Stadtwerken vor allem kurzfristige Maßnahmen wie die Sanierung weiterer Feldwege, das Aufstellen zusätzlicher Hundetoiletten, die Initiierung eines Bürgerbusses mit der Nachbargemeinde Ried und die Errichtung einer zweiten Wasserstelle am Friedhof gestartet. Darüber hinaus wurde bereits mit einigen mittelfristigen Maßnahmen wie ein barrierefreier Zugang zum Friedhof und der Errichtung eines Parkplatzes dort begonnen sowie mit der Verbesserung des Mobilfunkempfangs und Behördenfunks in der Region ausgeplant. Am 15. Oktober von 10 bis 15 Uhr soll ein Dorfflohmarkt stattfinden.

Längerfristige Maßnahmen wie ein Dorfplatz mit Brunnen, ein Gemeinschaftsdorfgarten, weitere Attraktionen am Dorffreizeitplatz, ein Naturfreibad mit Möglichkeit zum Kneippen am Eisenbach, ein Dorfladen mit Automaten und weitere Baugebiete für Einheimische befinden sich in der Prüfungsphase.

Die Bacherner wünschen sich Ruhephasen für die Windräder im Erlauholz. Foto: Jakob Lindl

Und nicht zuletzt gibt es zahlreiche weitere Ideen und Wünsche, die derzeit noch diskutiert werden. Dazu gehören ein Jugendtreff, ein Seniorenstützpunkt, Konzepte zur Verkehrsberuhigung an den Hauptstraßen, Entwürfe für die dezentrale Nahwärmeversorgung, Ausbau von Radwegen, Bürgerbeteiligung und Diskussion um Nachtabschaltung mit Ruhezeiten der Windräder im Erlauholz, Förderung weiterer Kindergartenplätze, Glasfaserinfrastrukturausbau oder ein Organisationslager für Vereine. Auch Veranstaltungen wie eine eigene lokale Gewerbeinfoschau, Helferkreistreffen und ein regionaler Food-Markt sind angedacht.

Aufgrund des großen Engagements wurde Bachern für den Wettbewerb des Bundeslandwirtschaftsministeriums "Unser Dorf hat Zukunft" vorgeschlagen. Auch das von der Stadt Friedberg initiierte Seniorenkonzept soll in die Ortsentwicklung integriert werden.

Hofflohmärkte sind beliebt, in Bachern soll am 15. Oktober ein Dorfflohmarkt stattfinden. Foto: Claudia Bader

In ferner Zukunft soll als verbindendes Element über allen Nachbargemeinden das Gemeinschaftsprojekt Erlauholz & Eisenbachtal stehen, das die Visionen aller Bürger, Bürgerinnen und Organisationen gemeindeübergreifend durch eine aktive Regionalentwicklung, wie beispielsweise mit den Öffentlichkeitsbeteiligungen Ortsteilentwicklungskonzept (OEK) und Dorfwettbewerb vereint, nach dem Motto "Nur gemeinsam sind wir stark!".

Weitere Details mit den analogen und digitalen Kanälen wie Dorftafel, Dorfmonitor, Dorfzeitung Bach' Bladdl sowie weiteren Entwicklungskonzepten und Organisationsprozesse mit dem Ortsteilschlüssel und Entwicklungsindex finden sich online unter www.erlauholzeisenbach-tal.de.