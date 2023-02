Friedberg

Bar wird zum Restaurant: La Piccola Piazzetta eröffnet in der Ludwigstraße

Plus In der ehemaligen Bar Rosso Mille Miglia in Friedberg eröffnet ein Lokal. Das italienische Flair bleibt aber - und für Schüler gibt's ein Spezial-Angebot.

Sie war eine Institution in Friedberg. "Die Eröffnung war am 6. Dezember 2000", kommt es von Vito Ruggeri wie aus der Pistole geschossen. Damals eröffnete der langjährige Besitzer des benachbarten Restaurants La Piazzetta in der Ludwigstraße eine neue Bar. In den Anfangsjahren hieß diese noch Latino, danach firmierte sie lange Zeit unter dem Namen Rosso Mille Miglia. "Ich wollte damals italienisches Flair nach Friedberg bringen", erinnert sich Ruggeri. Das soll es auch in Zukunft geben, trotz Besitzerwechsels. Der neue Eigentümer und heutige Besitzer des benachbarten La Piazzetta, Asta Liborio, eröffnet am Freitag am selben Platz La Piccola Piazzetta.

