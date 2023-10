Bei Cellist Johannes Kübel dreht sich alles um die Musik

Musik ist sein Leben. Johannes Kübel unterrichtet Schüler zwischen sechs und 70 Jahren. Mit dem Klaviertrio Gentle Moods gibt er bald ein Konzert in Augsburg.

Schnell merkt man Johannes Kübel seine Liebe zur Musik an. Während er über seinen Lebensweg und seine Rolle als Cellolehrer spricht, streicht er immer wieder über die Saiten seines Instruments, stimmt Lieder an oder zupft gedankenverloren auf den Saiten Melodien, als wäre es ein Kinderspiel. Sowohl seine Eltern als auch seine drei Geschwister sind musikbegeistert. "Ich bin allerdings der Einzige, der das Hobby zum Beruf gemacht hat", sagt er.

Der 51-Jährige spielt in einigen Gruppen mit, setzt aber seinen Schwerpunkt auf das Kurorchester Gentle Moods in Bad Wörishofen und auf das Klaviertrio Gentle Moods. Am Cello mag Kübel besonders, wie vielfältig es klingen kann. Außerdem empfindet er nicht nur die Haltung beim Spielen angenehmer als bei einer Violine, sondern "gerade am Anfang sind die schiefen Töne nicht ganz so unangenehm für Eltern und Nachbarn", sagt er lachend. Besonders gut gefällt Kübel auch, dass das Instrument unterschiedlich einsetzbar ist. Gerne erinnert er sich zum Beispiel an seinen Auftritt mit der Augsburger Rockband The Seer zurück.

Das Kurorchester Gentle Moods, bei dem Johannes Kübel Mitglied ist. Foto: Kur- Und Tourismusbetrieb



Kübel wuchs in Beuren am Bodensee auf und hatte von der Grundschule bis zu seinem Abitur an der Waldorfschule Cellounterricht. Nach Abschluss der Schule pausierte er den Cellounterricht für einige Jahre, machte Zivildienst, sparte Geld und reiste durch Amerika. Danach widmete er sich wieder der Musik und besuchte die Berufsfachschule für Musik in Krumbach als Vorbereitung für die Musikhochschule Nürnberg-Augsburg. An der Musikhochschule lernte er neben musikalischen auch pädagogische Inhalte. Bereits damals wunderte sich Johannes Kübel aber über einige der pädagogischen Theorien. Er empfand diese als zu starr und nicht genug auf die Schülerin oder den Schüler ausgerichtet. "Letztendlich entwickelt jeder Lehrer sowieso seinen eigenen Stil", sagt er dazu.

Johannes Kübel spielt regelmäßig mit dem Kurorchester Gentle Moods in Bad Wörishofen. Zusammen mit dem Violinisten Josef Csik und dem Pianist Bela Radics gibt er außerdem als Klaviertrio Gentle Moods seit 2022 Konzerte in der Region. "Die beiden sind echte Profis und es macht viel Spaß, zusammenzuspielen", erzählt der 51-jährige. Sie harmonieren nicht nur beruflich gut, sondern sind auch privat, befreundet. Zusammen geben sie eine Reihe von Konzerten mit dem Namen Klassik bis Filmmusik. "Es soll auch was für jüngere Leute dabei sein", sagt Kübel.

Klaviertrio Gentle Moods gibt Konzert in Augsburg

Auch als Cellolehrer ist Johannes Kübel gefragt. Vier Tage in der Woche unterrichtet er am Gymnasium Maria Stern und an der Schule für Musik Friedberg. Zusätzlich gibt er privat Musikstunden. Wichtig ist ihm, seinen Schülerinnen und Schülern ohne Druck oder Zwang etwas beizubringen und vielmehr die Liebe zur Musik weiterzugeben. "Die Musik soll Spaß machen", sagt er und fügt an: "Für das, was Spaß macht, übt man zuhause auch freiwillig." Deshalb ist es ihm wichtig, auf jeden Wissensstand seiner Schülerinnen und Schüler individuell einzugehen. "Ich möchte sie fordern, aber nicht überfordern." Sein jüngster Schützling ist sechs, seine älteste Musikschülerin über siebzig Jahre alt.

Termine Wer sich selbst ein Bild von Johannes Kübels Können und dem Klaviertrio machen möchte, kann die drei Musiker am Sonntag, 12. November, ab 18 Uhr im Herrenhaus Bannacker bei Bergheim sehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.