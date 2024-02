Friedberg

vor 49 Min.

Bergidylle im Lechtal: Das ist das Friedberger Haus Tirol

Plus Ende 2019 kaufte der Friedberger Alpenverein für 350.000 Euro ein Haus im Wanderparadies. Ob auf Skiern, dem Rad oder zu Fuß – die Hütte bietet für jeden etwas.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Im Dachgeschoss der Geschäftsstelle des Friedberger Alpenvereins sitzen Richard Mayr, Rudi Nägele, Ursula Zeiper, Martin Miller zusammen und schauen gemeinsam die Fotos an, die Ursula Zeiper auf ihrem Handy gespeichert hat. Rudi Nägele steuert noch den Bericht seiner Frau im Alpenvereinsmagazin "Alpenblick" dazu bei. Alle blicken sie zurück auf die vergangenen drei Jahre. So lange gibt es nämlich das neue Haus des Friedberger Alpenvereins in Vorderhornbach. Das Gästehaus liegt mitten im Lechtal in Österreich und ist ein Besuchermagnet des Vereins geworden.

Das Haus ist am Wochenende und in den Ferien ausgebucht

"Wir sind praktisch jedes Wochenende im Jahr ausgebucht", sagt Ursula Zeiper, die seit über 30 Jahren für die Buchungen des Friedberger Hauses Tirol und vorher für das Haus in Rinnen verantwortlich ist. Neben der Immobilie in Vorderhornbach gibt es die Willi-Merkl-Hütte im Tannheimer Tal, die von der Friedberger Sektion betreut wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen