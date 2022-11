Betrunken in nicht zugelassenem Auto unterwegs

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Friedberg in eine Polizeikontrolle geraten.

Deutlichen Alkoholgeruch nahm die Polizei wahr, als sie am Samstag um 22.20 Uhr einen 44-jährigen Pkw-Lenker in der Aichacher Straße in Friedberg kontrollierte. Ein Test ergab rund 1,8 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der 44-jährige einer Blutprobe unterzogen. Die Beamten stellten noch einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fest, da das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. (AZ)