"Bürger für Friedberg" geben Organisation des Friedberger Advents ab

Plus Die Aufgabe hat die vier engagierten Friedberger viel Kraft gekostet. Wie geht es nun mit dem Markt weiter?

Seit 1993 haben die "Bürger für Friedberg" im Verkehrsverein den Friedberger Advent organisiert – doch nun geben sie die Verantwortung für den Markt ab. "30 Jahre sind eine lange Zeit und jetzt ist es auch gut", sagen Martha und Franz Reißner, Anita und Gerd Horseling.

Sie werden jedoch weiterhin die beliebten Konzerte im Friedberger Advent organisieren und auch den Friedberger Musiksommer, der seit 23 Jahren besteht. "Das Management des Marktes hat viel Kraft gekostet", sagt Franz Reißner, "und die Herausforderungen sind auch deutlich gewachsen."