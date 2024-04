Friedberg

Christina Kling erklärt, wie man in Friedberg den Frühling verbringt

Von Mattis Junker

Wie kann man in Friedberg am besten den Frühling genießen? Wie findet man schöne Plätze? Damit kennt sich Influencerin Christina Kling aus. Sie erklärt, wie und wo man es am besten aushält.

Die Friedberger Influencerin Christina Kling ist bekannt. Über 130.000 Menschen folgen ihr auf ihrem Instagram-Account. Dort veröffentlicht sie regelmäßig Bilder und Kurzvideos, sogenannte "Reels". Ihre Inhalte – auf Instaneudeutsch "Content" – sind eine Mischung aus den Themen Reisen, Essen und Kreativem. Beim Reisen beispielsweise zeigt sie schöne Essensplätze oder auch besondere Unterkünfte. Gelegentlich macht die Friedbergerin aber auch regionalen Content, wie "die schönsten Kirschblüten-Orte in der Region". So sieht der Alltag der Friedberger Influencerin Christina Kling aus Was nach einem sehr bunten Alltag klingt, sieht in der Realität etwas anders aus: "Mein Alltag ist zwar oft ganz unterschiedlich, die meiste Zeit besteht aber trotzdem aus E-Mails beantworten, Rechnungen schreiben, mich um Steuerthemen kümmern und Videos schneiden." Abwechslung bringen da die Videodrehtage und Kurztrips. Letztens war Christina Kling beispielsweise einen Tag in Amsterdam, um dort Foto- und Videoaufnahmen für ihre vielen Follower zu machen. Doch Videos dreht sie nicht nur für ihren eigenen Instagram-Account. Christina Kling ist nämlich selbstständig. Mit ihrer Agentur create 4 passion ist sie im Bereich der Content-Produktion tätig. Sie unterstützt bekannte Firmen wie Segmüller, Lindt oder Mövenpick beim Erstellen von Social-Media-Inhalten und steht für die Firmen oft selbst vor der Kamera. Zum Beispiel gestaltete sie für Lindt passend zu Ostern ein Bastelvideo. Christina Kling weiß, wie man in Friedberg den Frühling genießt Nachdem der Frühling jetzt doch wieder länger auf sich warten ließ, steht er nun vollends in den Startlöchern. Das weiß auch Christina Kling für sich zu nutzen. Auf ihrem eigenen Account postet sie mittlerweile vier- bis fünfmal in der Woche. Dabei stellt sie fest: "Frühlingsbilder mit Blümchen oder Blüten ziehen meistens viel besser." Die Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob ist derzeit frühlingshaft angehaucht. Foto: Christina Kling Doch wo findet man in Friedberg geeignete Plätze für solche Fotos? Kling empfiehlt den Magnolienbaum bei der Stadtpfarrkirche St. Jakob, den Kirschbaum vor vomFASS oder die Kussmühle. Schöne Plätze findet sie meistens zufällig beim Vorbeifahren. Doch nicht nur wo, sondern vor allem auch, wie man den Frühling in Friedberg verbringen kann, dafür hat sie Tipps: Zum einen gibt es da die "Candlelight-Konzerte" in der Frühlingsedition im Wittelsbacher Schloss.

Zum anderen kann man bei schönem Wetter mit Freunden minigolfen gehen.

Ein weiterer Tipp ist, eine Radtour mit einem Abstecher zu einem schönen Biergarten zu verbinden.

Sich auf die faule Haut legen und die Sonne genießen – das kann man zusammen mit einem Eis oder einem Kaltgetränk am Friedberger See machen. Was können Fake News anrichten und wie sind sie zu erkennen? Darüber spricht der Gründer des Anti-Fake-News-Blogs Volksverpetzer im Podcast "Augsburg, meine Stadt":

