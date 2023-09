Das ist beim Matthäusmarkt in Friedberg geboten

Fieranten, offene Geschäfte, Aktionen am Marienplatz und Spezialitäten aus dem Wittelsbacher Land bei der Firma Segmüller. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Es ist wieder Marktsonntag in Friedberg - und neben den Ständen der Fieranten und geöffneten Geschäften locken am Sonntag, 24. September, viele weitere Angebote in die Stadt. So lautet beim Aktiv-Ring das Motto "Holz und Grillen", und unterm Berg findet bei der Firma Segmüller der Wittelsbacher Herbst-Markt statt.

Wie zu jedem der vier Marktsonntage im Jahr halten die Standlleut auf dem Matthäusmarkt von 10 bis 18 Uhr ihr gewohntes, buntgemischtes Sortiment bereit. Gewürze, Kunsthandwerk, Accessoires oder Haushaltswaren warten auf die Besucher. Die Einzelhändler in der Friedberger Innenstadt öffnen von 12 bis 17 Uhr. Damit auch die kleinen Besucherinnen und Besucher nicht zu kurz kommen, sorgt ein Kinderkarussell für Unterhaltung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auf dem Marienplatz bietet der Aktiv-Ring ein Begleitprogramm. Unter dem Motto "Holz und Grillen" präsentieren sich ein Kunstschnitzer, eine Grillstation, ein Brennholzhändler und weitere Stände. Für Stimmung sorgen eine Musikkapelle und ein Weizenbierkarussell. Die Besucher können sich an Holzspielen versuchen oder beim Augsburger Verein für Segelflug einen Rundflug gewinnen. Wem es bei den angekündigten herbstlichen Temperaturen fröstelt, der kann sich am Schwedenfeuer mitten auf dem Platz wärmen.

Quer durch die Jahrhunderte geht es bei einer Stadtführung mit anschließendem Weißwurstfrühstück. Die Teilnehrerinnen und Teilnehmer erfahren Geschichte und Geschichtl’n rund um das Marktwesen getreu dem Motto: Darf’s a bisserl mehr sein? Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0821/6002-450/ -451/ -436 touristinfo@friedberg.de. Treffpunkt ist um 1030 Uhr am Marienplatz.

Wittelsbacher Herbst-Markt bei Segmüller in Friedberg

Auf dem Parkplatz der Firma Segmüller gibt es wieder den Wittelsbacher Herbst-Markt mit Köstlichkeiten und Künsten des Wittelsbacher Land. Die Geschäfte und das Möbelhaus sind auch von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Parkmöglichkeiten finden sich auf dem Volksfestplatz, am Bahnhof oder auf der Gerberwiese an der Afrastraße. Die Friedberger Altstadt ist jeweils fußläufig gut in wenigen Minuten zu erreichen. Wie gewohnt bietet die Stadt Friedberg zum Marktsonntag eine kostenlose Busverbindung von den Ortsteilen in die Friedberger Innenstadt und zurück. Informationen hierzu unter: https://www.friedberg.de/kultur-tourismus/mobilitaet/bus-bahn/.

Friedberger Ludwigstraße ist am Marktsonntag gesperrt

Weil die Ludwigstraße von 6 bis 19 Uhr gesperrt ist, werden die AVV-Regionalbuslinien 200 und 201 über die Afrastraße und Steirer Berg umgeleitet. Sie können die Haltestellen Marienplatz und Garage Ost nicht anfahren. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Bahnhof bzw. Post auszuweichen. (AZ)