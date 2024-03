Das Parkplatz-Problem bei Herrgottsruh ist noch nicht gelöst

Plus Die Parkzeit vor dem Friedberger Friedhof ist mittlerweile begrenzt. Trotzdem suchen Trauergäste oft vergeblich einen Parkplatz. Was könnte helfen?

Höchstparkdauer drei Stunden: Seit einiger Zeit machen Schilder am Parkplatz vor dem Herrgottsruh-Friedhof auf die begrenzte Parkdauer aufmerksam. Die Maßnahme war eine Reaktion auf die häufigen Beschwerden der Trauergäste und Friedhofsbesucher. Vor allem vormittags war es nahezu unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Doch das Problem ist nicht gelöst. Jakob Eichele hat von seinem Blumenladen gegenüber der Kirche das Geschehen im Blick und auch Wallfahrtsdirektor Pater Hans-Joachim Winkens ist viel vor Ort. Beide plädieren für weitere Maßnahmen.

"Beschwerden gab es einige", erzählt Eichele. Der Gärtnermeister ist auch seit Langem Stadtrat in Friedberg. Dort wurde eine begrenzte Parkdauer von drei Stunden auf dem kleinen Parkplatz südlich der Kirche beantragt und im Juni letzten Jahres in die Tat umgesetzt. Dadurch soll verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler des nahen Schulzentrums während des gesamten Schultags auf der Fläche parken.