Abtreibung mit Kükenschreddern verglichen? Frauenforum protestiert

Der Ärger um eine Tafel am Derchinger Besinnungsweg flammt erneut auf. Am Sonntag findet eine Protestaktion statt.

Eine Tafel des Derchinger Besinnungsweges sorgt erneut für Ärger. "Tötung menschlicher Embryonen ist nicht strafbar - Kükentötung ist verboten ???", steht darauf. Bereits nach der Einweihung des Rundwegs, den der Heimatverein initiiert hatte, hatte es im Jahr 2022 Kritik gegeben; das Schild wurde entfernt. Nun hängt es wieder. Im Rahmen eines Spaziergangs am Sonntag, 18. Dezember, ruft das Frauenforum Aichach-Friedberg zum Protest dagegen auf.

Die Aktion steht unter dem Motto "Für Selbstbestimmung - Gegen Frauenverachtung". Der Waldspaziergang zur Station 10 des Besinnungsweges beginnt am Sonntag, 18. Februar, 15. Uhr. Treffpunkt: Frechholzhauser Straße zwischen Derching und Frechholzhausen, am Waldbeginn auf der rechten Straßenseite.

2022 wurde das Schild zerkratzt, jemand ritzte den Satz "My Body my Choice" ein, zu Deutsch in etwa "Mein Körper, meine Entscheidung". Claudia Eser-Schuberth vom Frauenforum schraubte es schließlich ab. Jetzt sind sie und andere Frauen erstaunt und verärgert, dass es wieder hängt.

Besinnungsweg in Friedberg-Derching in der Kritik

Leonhard Knauer, Vorsitzender des Heimatvereins, hatte unserer Redaktion 2022 gesagt, er wolle das Schild nicht wieder aufhängen, sondern in Ruhe überlegen, was dort stattdessen angebracht werden könnte. Schließlich wolle man ein Vorbild für Toleranz sein.

Die Projektträgerschaft des Besinnungswegs liegt bei der Stadt Friedberg, die auch in etwa ein Drittel der Kosten von gesamt 130.000 Euro übernahm. Der Rest stammt aus EU-Fördermitteln sowie vom Erholungsgebietsverein. Drei Stationen - darunter die betreffende Station 10 - finanzierte der Heimatverein selber.

Eser-Schuberth bekräftigt die Forderung des Frauenforums, das Schild abzuhängen, jetzt nochmals. "Wir sind nicht für Abtreibung, aber wir fordern Respekt für Frauen, die diese schwierige Entscheidung selbstständig treffen", sagt sie.