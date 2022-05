Independent-Filmer Thomas Pill feiert Premiere von "Grimms Kinder"

Plus Der Friedberger Thomas Pill hat aus dem Märchen "Die Boten des Todes" eine Horrorkomödie gemacht. Am Samstag, 14. Mai, ist die Erstaufführung im Türkheimer Kino.

Bei Film angefangen hat Thomas Pill als Statist in Horrorstreifen, mittlerweile dreht der 41-Jährige aus dem Friedberger Ortsteil Derching selber Filme. Am Samstag, 14. Mai, hat sein neuestes Werk im Kino von Türkheim Premiere: "Grimms Kinder", eine etwas andere Version des Märchens "Die Boten des Todes" - endlich, nach sechs Jahren Drehzeit.