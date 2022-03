Friedberg

vor 17 Min.

Ein bekannter Jurist ist tot: Friedberg trauert um Peter Schicker

Plus Peter Schicker war ein bekannter Jurist und Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins Friedberg-Aichach. Jetzt ist der Friedberger mit 81 Jahren gestorben.

Von Otmar Selder

Mit Peter Schicker ist einer der bekanntesten und profiliertesten Friedberger Bürger im Alter von 81 Jahren verstorben. Der Rechtsanwalt und Ehrenvorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins Friedberg-Aichach (HGV) genoss große Hochachtung in seiner Heimatstadt Friedberg sowie in seinem beruflichen Umfeld der Kanzlei Meidert und Schicker in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen