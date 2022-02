Friedberg

Ein Haus, zehn Wohnungen – das ist dem Friedberger Stadtrat zu viel

Dieses Haus an der Ecke Dieselstraße/Gutenbergstraße in Friedberg soll abgerissen werden. Der Neubau war Thema im Planungsausschuss des Stadtrates.

Plus An der Dieselstraße ist ein neues Mehrfamilienhaus geplant. Der Planungsausschuss setzt aber eine deutliche Grenze. Manfred Losinger spricht von "Goldgräberstimmung".

Von Ute Krogull

Im Viertel zwischen B300 und Wasserturm nimmt die Nachverdichtung Fahrt auf. Gegenüber der Tankstelle an der B300 werden Reihen- und Mehrfamilienhäuser gebaut. Jetzt soll an der Dieselstraße ein Gebäude abgerissen werden. Die Pläne für den Neubau gingen dem Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss aber zu weit. Zehn Single-Wohnungen in einem Haus: Das wurde abgelehnt. Was soll stattdessen kommen?

