Ein Toter und zwei Verletzte bei Brand in Friedberg

Ein 45-jähriger Mann stirbt in den Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Neun Personen werden vom BRK-Team im benachbarten Seniorenheim betreut.

Die Feuerwehr Friedberg wurde am Sonntagabend um 18.49 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Friedberg gerufen. Nur sieben Minuten später waren 39 Männer und Frauen der Friedberger Wehr vor Ort, um den Brand in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. "Doch zunächst ging es darum, die Menschen aus dem Haus zu retten", informiert Kommandant Michael Geiger am Sonntagabend. Mit vier Atemschutzträgertrupps, mit jeweils zwei Feuerwehrkräften, versuchten sie den Mann in der brennenden Ein-Zimmer-Wohnung lebend zu retten. Doch alle Mühe war vergebens. Der Mann konnte nur noch tot aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss geborgen werden.

In weniger als einer Stunde löscht Friedberger Feuerwehr den Brand

"Wir mussten zunächst alle drei Stockwerke durchsuchen, davon waren das zweite und das dritte Obergeschoss durch die Rauchentwicklung völlig verqualmt und die Sicht sehr schlecht", schildert Geiger das Geschehen vor Ort. In weniger als einer Stunde war der Brand gelöscht. Ein Bild von der Lage machten sich Kreisbrandinspektor Franz Hörmann und Kreisbrandmeister Anton Steinhart.

39 Männer und Frauen der Friedberger Feuerwehr waren am Sonntagabend im Einsatz, um einen Brand zu löschen. Ein Mann starb, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Foto: Bernhard Weizenegger

Auch das Rettungsleiterfahrzeug der Feuerwehr kam zum Einsatz. "Für uns war es am Anfang sehr schwierig überhaupt zu wissen, in welcher Wohnung sich der Brandherd befand", informiert Geiger weiter. Die Rollläden der Wohnung seien heruntergezogen gewesen und somit hatten die Einsatzkräfte von der Straße aus noch nicht sehen können, wo sie die Feuerwehrleiter ansetzen sollen. In diesem Zusammenhang macht Geiger darauf aufmerksam: "Wer einen Brand bei der Feuerwehr meldet, sollte am besten in sicherem Abstand auf die Straße gehen und dann die Feuerwehr beim Eintreffen einweisen."

Nach Brand in Friedberg werden die Bewohner in Sicherheit gebracht

Zudem wurden die 14 Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht. Davon wurden neun Personen von der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) Betreuung des BRK-Kreisverbands Aichach-Friedberg und des Malteser Hilfsdienstes versorgt. Unter ihnen waren zwei verletzte Personen, davon wurde eine ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die weiteren sieben Personen wurden im benachbarten Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt betreut, wie Rainer Heinl, Einsatzleiter des BRK, schildert.

Aber auch die Einsatzkräfte selbst wurden durch ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung betreut, die in solchen Fällen mit alarmiert wird.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe übernimmt die Kriminalpolizei Augsburg, die ebenfalls am Sonntagabend vor Ort war, wie auch die Kräfte der Polizeiinspektion Friedberg. Der Schaden wird auf einen mittleren, fünfstelligen Summe geschätzt.