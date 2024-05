Energieberatung auf dem Friedberger Pfingstmarkt

Entspanntes Schlendern oder wertvolle Informationen zum Thema Energie. Auf dem Pfingstmarkt in Friedberg war beides möglich. Das war am Sonntag geboten.

Ein buntes Angebot an Schmuck, Gewürzen und Dekoartikeln lud am Sonntag zum Schlendern durch Friedbergs Straßen ein. Wer seine Woche mit besonders viel Energie beenden wollte, kam am Marienplatz auf seine Kosten. Unter dem Motto "Energie-Sonntag" erwarteten Besucherinnen und Besucher wertvolle Tipps aus erster Hand. Lokale Handwerksbetriebe beantworteten Fragen rund um die Themen Gebäudesanierung, Heizen, Naturstrom und vieles mehr.

17 Bilder Buntes Treiben auf dem Friedberger Pfingstmarkt Foto: Johanna Schnitzhofer

Pünktlich um zehn Uhr öffneten die Buden entlang der Ludwigsstraße und boten eine große Auswahl an Kulinarik, Haushaltshelfern oder Dekoartikeln. Für die passende musikalische Begleitung sorgte das Fotostudio Hatzold. Um zwölf Uhr fand hier Musik und gemeinsames Kaffeetrinken statt. Mit Blick auf den anstehenden Vater- und Muttertag bot der Aktivring außerdem wieder eine bunte Bastelaktion für die kleinen Gäste.

Mit seiner seltenen Kunst erfreute "Sir Harry" das Publikum

Für den Hunger zwischendurch reichte das Angebot von süßen Kleinigkeiten bis hin zu deftigen Speisen. Mit einer bunten Auswahl an Obstkuchen der Bäckerei Schwab, duftenden gebrannten Mandeln oder frischen Crêpes musste niemand hungrig gehen. Wer es lieber herzhaft mag, konnte am Stand von Soiderers Käsespezialitäten frisch belegte Kornspitz oder Fischsemmeln genießen.

Nostalgie zu vermitteln war das Ziel von "Sir Harry", der mit seiner Drehorgelpuppe ein beinahe ausgestorbene Arbeit wieder zum Leben erweckte. "Ich mache das jetzt schon seit 38 Jahren. Gelernt habe ich es von jemandem, mit indianischer Abstammung", erzählte er. Früher tourte er mit seinem Programm noch durch ganz Deutschland, heute erfreut er sein Publikum im Raum Augsburg.

Mit bunten Plüsch-Giraffen und süßen Blumenkleidern präsentierte Heidemarie von Kleidermarie.de ihre Frühjahrskollektionen. "Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ist mir dabei besonders wichtig", erklärte sie. Ihre Bio-Mode bietet Kleidung für jeden Anlass, egal ob für Groß oder Klein.

Die Lechwerke Ausgburg stellten ihre Angebote vor und boten Energielösungen

Mit einem Stand am Marienplatz bot Ursula Viita im Auftrag der Verbraucherzentrale und dem Landratsamt Aichach-Friedberg kostenlose Energieberatung an. "Heute berate ich Hauseigentümer, Hausbesitzer oder die, die es noch werden wollen." Das Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land stellte zudem kostenlose Informationen zu den Themen Gebäudesanierung und Heizen zur Verfügung.

Auch die Lechwerke Augsburg präsentierten ihre Angebote und stellten Energielösungen vor. Das zentrale Ziel sei es, Strom über Photovoltaik selber zu erzeugen und schließlich für das Betreiben von Wärmepumpen oder das Laden von E-Autos wiederzuverwenden, erklärte der Energieberater Anton Adelwarth.