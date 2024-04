Flasche auf Auto geworfen

In Friedberg wird ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Samstag beschädigte ein Unbekannter einen in der Aichacher Straße in Friedberg geparkten schwarzen Nissan X-Trail. Die Polizei geht davon aus, dass die Windschutzscheibe und der linke Außenspiegel durch einen Flaschenwurf beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)