Flüssige Darbietung beim Frühjahrskonzert der Jugendkapelle

Die Friedberger Jugendkapelle hält in der Max-Kreitmayr-Halle konsequent das Motto „Wasser – Lebenselixier“ durch.

Wasser tröpfelt, rieselt, rinnt, plätschert oder strömt. Es fließt kristallklar und wirkt belebend: Ganz so wie die Musik der Städtischen Jugendkapelle Friedberg, welche ihr diesjähriges Frühjahrskonzert dem feuchten Nass, umgesetzt in sehr viele Noten, gewidmet hat. Erstaunliche viele junge Talente im sogenannten A- sowie im B-Orchester untermauern, dass Blasmusik kein Schattendasein in Bierzelten oder rund um den Stammtisch fristen muss. „Wir kommen fast jedes Jahr hierher“, schwärmt etwa Luise Dölter, die mit ihrer Familie in der vorletzten Reihe der fast vollen Max-Kreitmayr-Halle Platz gefunden hat. „Und freuen uns immer wieder über die Begeisterung, mit der die Kinder und Jugendlichen bei der Sache sind.“

Friedberger Jugendkapelle spielt beim Frühjahrskonzert den Winter weg

Eltern, Großeltern sowie weitere Angehörige, aber natürlich auch viele Friedberger und Auswärtige beklatschen zunächst freudig den Einmarsch der Musiker. Immer zwei Wochen vor Ostern stehen sie hier in der Halle und blasen quasi den Winter weg. Das tun sie im Wortsinn auch „ausgezeichnet“ - denn zwölf von ihnen erhalten von Bürgermeister Roland Eichmann eine - hart erarbeitete - Urkunde überreicht: Welche bestätigt, dass sie die anspruchsvolle Bläserprüfung bestanden haben.

Vor dem Ensemble steht Andreas Thon, der bereits seit 1990 den Ton angibt. Harmlos geht das Programm mit „Yellow Submarine“ los. Das musikalische Allgemeingut von den Beatles schwappt wie eine Welle über das altersmäßig bunt gemischte Publikum. Dann bewegen die Klänge von „Pirates of the Caribbean“, gefolgt von einer Vertonung der biblischen Erzählung von der Arche Noah. Dazu Cornelius Hack, welcher mit Leonie Wunder die Stücke des Nachwuchs- oder B-Orchesters ankündigt: „Im ersten Satz hören wir, wie die Arche nach und nach gebaut wird.“ Wenig später wabert ein Strauß-Walzer durch die Halle, unterstützt von Solist Moritz Westphal. Begeisterung lösen die Gassenhauer „Pack die Badehose ein“ sowie „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ aus. Die Zuhörer klatschen vereint mit.

Infotag an der Friedberger Musikschule

Mit „Aqva“ des in Italien geborenen Komponisten Marco Somadossi taucht das A-Orchester zurück in die ernsteren Gefilde des Mottos. „Somadossi beschäftigt sich seit 2013 musikalisch mit Wasser in seinen verschiedenen Zustandsformen“, so Lukas Metzger, der gemeinsam mit Stefanie Walkmann die Songs des „großen“ Ensembles vorstellt. Ganz ähnlich zeigt sich „Miracle of Nature“, ein Werk des 1965 geborenen, österreichischen Dirigenten Fritz Neuböck. „Im Frühling fallen im ewigen Eis des Gletschers vereinzelt letzte Schneeflocken“, erfahren die Anwesenden dazu – absolut passend zur Jahreszeit also. Religiös geht es mit „Baba Yetu“ - wie das „Vater Unser“ auf Swahili heißt – weiter (Solistin: Lena Schmalfuß). Daran schließen sich populäre Melodien von Earth, Wind & Fire an. Zudem gibt es „Singin` in the rain“ oder „Raindrops keep fallin` on my head“ von Burt Bacharach zu hören. Das Publikum scheint es zu lieben, denn es fordert von den beiden Orchestern eine Zugabe.

Interessierte können künftig selbst mitmachen: Am Sonntag, 28. April, von 12 bis 15 Uhr veranstaltet die Jugendkapelle sowie die Schule für Musik einen Infotag. Dieser findet im Musikpavillon am Volksfestplatz (Aichacherstraße 16a) statt. Dabei können Blas- und Schlaginstrumente ausprobiert werden. Zur Beratung stehen am Infotag mehrere Lehrkräfte bereit. Informationen, etwa zu den Instrumenten, gibt es unter www.jugendkapelle-friedberg.de oder www.friedberger-schule-fuer-musik.de.