Friedberg erinnert sich an Ski-Ikone Rosi Mittermaier

Die zweimalige Olympiasiegerin ist am Mittwoch im Alter von 72 Jahren gestorben. In Friedberg weihte sie 2013 den AOK-Parcours ein.

Große Betroffenheit löste die Nachricht vom Tod Rosi Mittermaiers aus. Die ehemalige Skirennfahrerin war am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben, wie die Familie mitteilte. Auch in Friedberg hat man noch lebhafte Erinnerungen an sie.

Denn die Sportlerin war mehrfach in Friedberg zu Besuch. Unter anderem gab sie 2008 mit ihrem Mann Christian Neureuther den Ehrengast Friedberger Fitnesstag. Das Ehepaar weihte außerdem 2013 den AOK-Parcours in Friedberg ein. Sympathisch und humorvoll zeigte sich Rosi Mittermaier damals trotz widriger Umstände.

Rosi Mittermaier ist Ehrengast in Friedberg

Denn obwohl die Organisatoren die Einweihung extra bis in den Mai hinausgezögert hatten, ließ sie das Frühlingswetter im Stich. Bei strömendem Regen liefen Rosi Mittermaier und Christian Neureuther damals gut gelaunt die rund 3,8 Kilometer lange Runde ab. Daran kann sich auch CSU-Stadtrat Manfred Losinger noch gut erinnern. Er war damals als Dritter Bürgermeister der Stadt Friedberg bei der nasskalten Einweihung dabei.

Rosi Mittermaier war jahrelang als Skirennfahrerin national und international erfolgreich. Als Höhepunkt ihrer Karriere gewann sie bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck zwei Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Nach Ende ihrer aktiven Zeit als Skirennfahrerin engagierte sie sich vielfältig gesellschaftlich und als Botschafterin des Sports. Besonders verschrieb sie sich dem Nordic Walking, was sie auch nach Friedberg führte. (AZ/gön)