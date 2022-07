Friedberg

Stadt weist Kritik an Bauplänen in Friedberg-Süd zurück

Das freie Grundstück an der Martin-Luther-Straße ist am Mittwoch Thema im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss.

Plus Anwohner am Hagelmühlweg kritisieren Pläne zur Nachverdichtung. Am Mittwoch debattieren die Stadträte in Friedberg darüber.

Von Thomas Goßner

Trotz der Proteste aus der Nachbarschaft hält die Stadt Friedberg am Bebauungsplanentwurf für ein Grundstück zwischen Martin-Luther-Straße und Hagelmühlweg fest. Das geht aus der Vorlage für die nächste Sitzung des Planungs- und Stadtentwicklungsauschusses hervor, der am Mittwoch um 16.30 Uhr im Rathaussaal tagt.

