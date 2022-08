Friedberg

vor 34 Min.

Friedberg will wild parkende Wohnmobile nicht mehr dulden

Wild parkende Wohnmobile am Friedberger See sind manchen ein Dorn im Auge. Die Stadt will jetzt dagegen vorgehen.

Plus Am Friedberger See stehen immer mehr Camper außerhalb der ausgewiesenen Stellplätze. Aber oft ist unklar, was erlaubt ist und was nicht.

Von Michael Eichhammer

Monika Hertel und Manfred Mühlhoff aus Solingen besuchen zwei- bis dreimal im Jahr ihre Enkel in Friedberg. Sie sind mit dem Wohnmobil gekommen, das jetzt neben dem Bolzplatz am Friedberger See parkt. Dass es ein paar Hundert Meter weiter einen offiziellen Wohnmobilstellplatz gibt, ist dem Paar bekannt, doch: "Der ist ausgewiesen für fünf Stellplätze, das ist natürlich im Sommer zu wenig", erklärt der 78-Jährige. Wie er, stellen immer Urlauber ihre Campingfahrzeuge einfach irgendwo am See ab. Aber ist das erlaubt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

