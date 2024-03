Friedberger Handel profitiert von den kurzen Wegen

Plus Die Friedberger Geschäftswelt kennt sich untereinander. Es ist ein Glücksfall für die Stadt, dass der Kultstore als Bekleidungsgeschäft erhalten bleibt.

Es ist ein Glücksfall für Friedberg, dass der Kultstore als Bekleidungsgeschäft erhalten bleibt. Dass diese Geschäftsübergabe dann noch nahtlos ineinander übergeht, ist nicht nur für die Kundinnen und Kunden ein Geschenk, sondern vor allem für fünf Mitarbeiterinnen. Sie können dort weiterarbeiten.

Nach dem Aus für das Bekleidungsgeschäft S.Oliver im November drohte in diesem Frühjahr auch dem Kultstore die Schließung. Die Eigentümer der Immobilie formulieren es schon richtig, dass man sich in Friedberg halt kennt und es kurze Wege gibt. So wusste die neue Betreiberin des Ladens gleich, an wen sie sich wenden kann. Denn ein langer Leerstand wäre für niemanden in Friedberg eine schöne Sache gewesen. Zum einen ist ein leeres Ladengeschäft für das Stadtbild wie eine hässliche Zahnlücke. Ein gutes Beispiel dafür ist in Mering das seit vielen Jahren leer stehende Modehaus Seiler, das an prominenter Stelle immer mehr herunterkommt. Andererseits ist auch jedem Immobilienbesitzer daran gelegen, möglichst bald wieder Mieteinnahmen zu generieren. Zudem ist ein Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes gerade in Friedberg nicht immer schnell zu realisieren. Dass diese Geschäftsübernahme eine Erfolgsgeschichte bleibt, dazu können auch die Friedbergerinnen und Friedberger etwas beitragen: Statt sich ihre Klamotten im Internet zu bestellen, sollten sie lieber einen Bummel durch Friedberg machen und dort einkaufen.

