Gefälschter Impfpass und Drogen: Kuriose Polizei-Kontrolle auf der A8

Die Polizei kontrolliert einen Lasterfahrer an der A8 auf Höhe Friedberg. Neben seinem Drogenkonsum gibt es Probleme mit seinem Impfausweis.

Für 200 Euro habe er seinen Impfausweis bei einem Arbeitskollegen gekauft, gab ein Lkw-Fahrer am Sonntag bei einer Polizeikontrolle auf der A8 an. Der Mann war gegen 15.40 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Friedberg von der Polizei gestoppt worden. Wie diese mitteilt, zeigte der 43-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, weil ein Drogentest unter anderem positiv auf Amphetamin ausgefallen war. Eine Blutentnahme war die Folge.

Kontrolle auf A8: Aufkleber im Impfpass sind eine Fälschung

Zudem wurde der Impfausweis des 43-Jährigen kontrolliert, dabei fielen gefälschte Chargenaufkleber auf. Der Lkw-Fahrer gab den Kauf bei einem Kollegen direkt zu. Er wurde wegen beider Vergehen angezeigt. (AZ)