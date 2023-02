Graffiti-Sprayer verunstalten Münchner Straße

In der Nacht zum Mittwoch werden mehrere Objekte in Friedberg durch Graffiti verunstaltet. Die Sprayer verursachen einen Schaden von 2000 Euro.

Ein Garagentor, ein Mülltonnenhaus, ein Balkon und eine Hauswand: Gleich mehrere Objekte wurden in der Nacht auf Aschermittwoch in Friedberg mit Graffiti beschmiert. Die bunten Schriftzüge seien unterschiedlich groß. An einer Stelle sei sogar ein Bereich von drei mal zwei Metern betroffen.

Polizei meldet Graffiti-Sprüher in Friedberg

Laut Polizei handelt es sich bei den Graffiti um vollkommen unleserliches Gekritzel. Einzelne Buchstaben seien zwar zu erkennen, sie ergeben aber keinen Sinn. Der Sachschaden der Aktion beläuft sich insgesamt auf 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise unter 0821/323-1710. (AZ)