Hauswirtschaft ist so viel mehr als nur kochen

16 Studierende werden in Friedberg mit einem hervorragenden Notenschnitt verabschiedet. Was sie in eineinhalb Jahren an der Hauswirtschaftsschule alles gelernt haben.

"Das bisschen Haushalt macht sich von allein – singt sich so einfach, aber nach eineinhalb Jahren Schulzeit wissen Sie es besser!" Mit diesen Worten hob der stellvertretende Landrat Manfred Losinger die Leistung des Abschlussjahrgangs 2023 an der Hauswirtschaftsschule Friedberg hervor. Nach drei Semestern kochen, backen und einmachen blieb die Küche an der Hauswirtschaftsschule zur Feier des Tages einmal kalt.

"Heute holen Sie sich Ihren verdienten Lohn ab!", lobte Axel Heiß, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg bei der Zeugnisvergabe. So hat die Klasse einen Notendurchschnitt von 1,55 erreicht. Die drei Jahrgangsbesten Franziska Bachmeir (1,0), Simone Achter (1,2) und Ramona Kistler (1,22) hatten ihren Eifer deutlich unter Beweis gestellt. "Bringen Sie dieses Wissen in die Gesellschaft ein!", gab Heiß den 16 Studierenden noch mit auf den Weg.

Hetze durch elektrische Helfer in der Küche

Wie wichtig es ist, das gewonnene Wissen gerade zu Themen der Alltagskompetenzen wie Ernährung und Essenszubereitung weiterzutragen, betont auch Claudia Eser-Schuberth, 3. Bürgermeisterin in Friedberg. "Sich in einer Profession weiterzubilden, die alltäglich ist, ist sehr schwierig", so Eser Schuberth. Als dreifache Mutter weiß sie um die Problematik der Wertschätzung von Haushaltstätigkeiten.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten rund um hauswirtschaftliche Aufgaben bilden die Basis der Ausbildung. Aber ebenso gehören klassische Werte und ganzheitliches Wissen zum Lehrplan. Besonders wichtige Aspekte an der Hauswirtschaftsschule sind Nachhaltigkeit und Regionalität, aber eben auch gesellschaftliche Werte. Das betont auch Kreisbäuerin Sabine Asum: "Hauswirtschaft ist nicht nur Pflicht und Aufgabe, sondern Lebensqualität und gute Gemeinschaft."

Ausbildung eröffnet viele Möglichkeiten

Über die Ausbildung an der Hauswirtschaftsschule hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich weiterzubilden. "Deshalb bleiben Sie so motiviert und engagiert, wie Sie bei uns waren und gehen Sie Ihren eigenen Weg weiter, es gibt noch viel zu entdecken", verabschiedet Ina Feldhoffer, Semesterleitung des Abschlussjahrgangs 2023, die Studierenden. Mit den in der Schule erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten können die Absolventinnen nun ihren eigenen Haushalt optimieren, aber auch professionell in der Branche tätig werden. (AZ)

Info Der nächste Studiengang beginnt im September 2023. Dazu findet am Mittwoch, 3. Mai, ein Schnuppertag am Schulstandort Schwabmünchen statt. Nähere Informationen bei Ina Feldhoffer unter Telefon 0821/43002 3210 oder per E-Mail an Ina.Feldhoffer@aelf-au.bayern.de.