Heinsdorff-Ausstellung eröffnet am Wochenende

Vom 5. bis 26. März sind in der Archivgalerie Bilder des Ottmaringer Künstlers zu sehen. Schwerpunkt ist das Thema Natur. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Kunst sei dazu da, zu erfreuen, Gelassenheit zu erzeugen, Wahrnehmung zu fördern und aufmerksam zu machen auf Schönheit: Das sind Gedanken des Friedberger Künstlers Reinhart Heinsorff. Ab Sonntag kann man die Umsetzung dieser These, nämlich seine Bilder, in der Archivgalerie sehen. Unter dem Titel "Zeitansage" werden vor allem Werke gezeigt, die die Natur und ihre Bedrohung zum Inhalt haben. Momentan laufen die letzten Vorbereitungen.

Die Ausstellung bietet gleichzeitig erstmals die Möglichkeit, die frisch sanierten Räume im ersten Stock zu besuchen. In drei Zimmern wird dort eine große Auswahl seiner Bilder präsentiert: Ein Raum ist Blumen und Pflanzen gewidmet, ein weiterer Wolken, Himmel und Regenbogen und in einem finden sich futuristische und teils apokalyptische Darstellungen sowie die persönlichen und teilweise berührenden oder auch ironischen "Neujahrsgrüße", die Heinsdorff jährliche verschickte.

Farbenfroh sind viele Bilder von Reinhart Heinsdorff in der Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie. Foto: Ute Krogull

Der Ortsverband der Grünen hat seinem Gründungsmitglied die Ausstellung zum 20. Todestag und 100. Geburtstag gewidmet und viel Zeit hineininvestiert. Am Samstag ist Vernissage, am Donnerstag waren Marion Brülls und Ann-Ruth Kolbe noch mit der Hängung beschäftigt - einige Stunden Arbeit von vielen hundert. Einige Bilder aus Privatbesitz mussten bis aus Hamburg geholt werden. Ein anderes, die "Toteninsel" stammt aus der Aussegnungshalle in Ottmaring, wo Heinsdorff mit seiner Familie lebte. Er und seine Frau waren Anfang der 1970er Jahre wegen der ökumenischen Fokular-Bewegung dorthin gezogen.

Wenn er auch vielen durch die Gestaltung von D-Mark- und Euro-Cent-Münzen ein Begriff war, zeichnete sich das Werk des Künstlers durch eine breite Vielfalt aus - und durch große Produktivität. Man könne gar nicht alles unterbringen, bedauerte Brülls. So wird es schwierig für die Plakate, die er für die Grünen auf Stadt-, Kreis- und Landesebene gestaltete.

Viele Bilder von Heinsdorff zeigen den Himmel. Foto: Ute Krogull

Trotzdem ist es eine vielfältige, starke, bunte Ausstellung geworden. "Gerade jetzt, bevor der Frühling kommt, tut das gut", meinte Brülls. Auch für Kinder dürfte sich darin einiges finden: So kann man in den surrealen Wolken-Darstellungen Gesichter entdecken und aus dem Blattwerk eines Duschengel-Bildes werden beim genaueren Hinschauen Tiere.

Öffnungszeiten der Ausstellung von Reinhart Heinsdorff in Friedberg

Die Ausstellung mit dem Titel "Zeitansage" ist geöffnet vom 5. bis 26. März von Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Archivgalerie an der Pfarrstraße (erster Stock).

Der Eintritt ist frei.

Für Schulklassen werden Sonderöffnungszeiten zum Thema "Darstellung von Natur und Umwelt und ihrer Zerstörung" angeboten, Kontakt unter fam.bruells@arcor.de.