Hoher Schaden: Motorradfahrer wird abgedrängt und stürzt

In Friedberg schneidet ein Autofahrer einen Motorradfahrer. Dieser kommt von der Fahrbahn ab und stürzt. Die Polizei sucht den Unfallverursacher.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag in Friedberg. Gegen 17 Uhr fuhr auf der AIC 12 eine weiße Harley-Davidson in südliche Fahrtrichtung. Zeitgleich fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug in nördliche Richtung.

Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, schnitt das bisher unbekannte Fahrzeug das Kraftrad. Der Fahrer der Harley-Davidson kam dabei von der Fahrbahn ab und stürzte.

Unfall in Friedberg: Schaden an der Harley beträgt 5500 Euro

Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Kraftrades blieb unverletzt. An der Harley-Davidson entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)