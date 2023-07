Integrationsbeirat lädt Migranten aufs Altstadtfest ein

Plus Auf einem Rundgang durch Friedberg mit Stadtführer Wolfgang Heisele erfahren Asylbewerberinnen und Asylbewerber Wissenswertes über die Stadt und ihre Geschichte.

In der Jakobskirche gibt es einen Grenzstein der um 1400 gebauten Mauer. Die alte Sonnenuhr in Form eines Rings geht eine Stunde nach. Franzosen freuen sich, wenn sie beim Altstadtfest die Farben ihrer Flagge Blau, Weiß und Rot sehen, aber es handelt sich nicht um die Farben Frankreichs, sondern die von Friedberg. Diese und noch mehr interessante Informationen erhielten Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei einem Rundgang mit Stadtführer Wolfgang Heisele zu den wichtigsten Stationen der Stadt. Anschließend blieb noch Zeit, um mit einem Gutscheinheft für die Jakobsschänke das Altstadtfest zu genießen.

Integrationsbeauftragte Ulrike Proeller hatte die Führung als eine gemeinsame Unternehmung geplant, um sowohl Friedberg als auch das Altstadtfest besser kennenzulernen. Nerges aus dem Irak lebt schon seit drei Jahren in Friedberg und freute sich riesig auf den gemeinsamen Abend auf dem Friedberger Altstadtfest. "Mein Mann macht jetzt einen Spaziergang mit meinem sieben Monate alten Sohn, damit ich hier in Ruhe dabei sein kann", verriet sie freudestrahlend.