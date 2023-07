Islandpferdehof feiert Jubiläum mit Tag der offenen Stalltür

Vom Ponyreiten bis zur Quadrille: Was am Sonntag, 23. Juli, an der Lechleite geboten ist.

Vor 30 Jahren, im Jahr 1993, zogen zwei für Friedberger Verhältnisse eher exotische Islandpferde auf ein kleines Wiesengrundstück zwischen Friedberg und Wulfertshausen an die Lechleite. Versorgt wurden die beiden von den jungen Eheleuten Veronika und Sebastian Frisch. Wie sich der Betrieb in den 30 Jahren entwickelt hat, können die Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Stalltür am Sonntag, 23.Juli, erleben.

Mittlerweile leben an der Lechleite 55 Islandpferde in einer grünen Oase. Die Lechleite ist inzwischen weit über die Region hinaus zu einem etablierten und anerkannten Betrieb heran gewachsen. Mehrere tausend Menschen haben hier die Liebe zum Pferd kennengelernt und viele, die als Kinder auf den Friedberger Islandpferden das Reiten gelernt haben, bringen mittlerweile ihre eigenen Kinder zur Familie Frisch oder nehmen nun als Erwachsene Unterricht.

Familienrallye auf dem Islandpferdehof Lechleite

Einen umfangreichen Einblick in die Arbeit und das Angebot an der Lechleite gibt es nun am Sonntag, 23. Juli. Showvorführungen der Reitschüler und Bewohner, Informationen zur Pferdehaltung allgemein und zum Islandpferd im Besonderen, Pferdefütterung, Ponyreiten, Voltigiervorführungen und natürlich die große Islandpferde Quadrille runden das vielfältige Programm ab. Auch eine Familienrallye ist geplant und Hannes Proeller von der Rosenapotheke führt fachkundig durch die in den 30 Jahren entstandene Kräuterwelt bei den Islandpferden. Der Hufschmied stellt seine Arbeit vor und sogar die Anatomie des Pferdes wird anschaulich gezeigt und erklärt.

Dabei stehen nicht nur die Betriebsleiter Veronika und Sebastian Frisch sowie die mittlerweile auch in der Geschäftsführung tätige Tochter Stjarna Frisch im Focus, sondern alle BewohnerInnen, Pferdebesitzer und -besitzerInnen und Reitschüler und -schülerinnen des Gestütes. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen am Ende der Schützenstraße ausreichend zur Verfügung. Das Programm kann unter www.lechleite.de angesehen werden.