Ladendieb stiehlt Geldbörse in Friedberg

Eine Kundin in einem Friedberger Verbrauchermarkt lässt für einen kurzen Moment ihre Tasche unbeaufsichtigt. Ein Dieb nutzt den Augenblick.

Am Mittwochmorgen ist einer Kundin in einem Verbrauchermarkt in Friedberg das Portemonnaie gestohlen worden. Laut Polizei kam es zu dem Zwischenfall in einem Laden in der Marquardtstraße gegen 9.20 Uhr. Die Geschädigte ließ beim Einkaufen ihre Einkaufstasche für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt.

Als sie zurück zu ihrer Tasche kam, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)