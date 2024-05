Friedberg

Mehr Wohnraum, aber keine "Monster-Gauben": Friedberg ändert Vorschriften

Wohnraum kontra Ästhetik - das ist oft der Konflikt bei Dachgauben, aktuell auch in Friedberg.

Plus Die Grünen wollten die Dachgauben-Satzung am liebsten ganz abschaffen. Doch das hätte Nachteile. Besonders scharf bleibt sie in der Altstadt.

Von Ute Krogull

Mehr Wohnraum schaffen, ohne weitere Flächen zu versiegeln, das funktioniert durch den Ausbau des Dachgeschosses. Die Grünen wollten diesen Weg erleichtern und hatten den Antrag gestellt, die fast 30 Jahre alte Dachgauben-Gestaltungssatzung abzuschaffen. Da dies für Bauherrinnen und Bauherren jedoch ebenfalls Nachteile hätte, fährt die Stadt zweigleisig. Denn vor allem in der Altstadt soll nicht alles erlaubt sein.

Wie Baureferentin Lillian Heß im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss erläuterte, hat die Dachgauben-Satzung Vor- und Nachteile. Einerseits sei eine freie Planung sinnvoll in einer Zeit, in der Kosten immer schwerer zu bezahlen sind. Andererseits gilt: Wird ein Dachgeschoss zu einer eigenen Wohneinheit ausgebaut, muss immer ein Bauantrag gestellt werden - egal ob mit Gaube oder ohne. Ansonsten kann eine Gaube nur dann verfahrensfrei gebaut werden, wenn es eine Satzung gibt (und diese beim Bau eingehalten wird).

