Zwei Millionen Euro Kosten trotz Baustopp: Friedberg wickelt den Bauhof ab

Trotz des Projektstopps wegen Kostenexplosion fallen fast zwei Millionen Euro an, um das Provisorium zu sichern. Noch unklar ist, wie es insgesamt weitergeht.

Zu seiner ersten Sitzung traf mehrere Monate nach dem Projektstopp der Baubetriebshof-Ausschuss zusammen. Seine Aufgabe ist es, die Baustelle am Lueg ins Land abzuwickeln, aber auch, Pläne für die Zukunft des städtischen Bauhofs mit seinen 60 Mitarbeitern zu erarbeiten. Denn klar ist: So wie es am jetzigen Standort in Friedberg Süd ist, kann es auch nicht weitergehen.

Im Mittelpunkt der Sitzung im Rathaussaal stand ein "geordneter Abschluss des Bauprojekts", wie es Stadtbaumeister Nils vom Wege ausdrückte. Und dafür muss die Stadt erst einmal Geld in die Hand nehmen.

Der Bauhof wäre Friedbergs größte Investition gewesen

Auf 31,5 Millionen Euro waren die Kosten von Friedbergs größter Investition im Lauf der Zeit geklettert - Grund für die Grünen, die Notbremse zu ziehen. Auf ihren Antrag hin stoppte der Stadtrat mit dem denkbar knappsten Ergebnis, nämlich Stimmgleichstand, den Bau. 2,36 Millionen Euro waren da trotzdem bereits für Grundstück, Planung und das Bodenzwischenlager ausgegeben. Weitere circa 1,75 Millionen müssen laut Nils vom Wege für Planungen, Honorare sowie Restarbeiten am Bodenzwischenlager und benachbarten Flächen gezahlt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Asphaltierung einer Fläche. Stromversorgung, Blitzschutz, Beleuchtung und ein Tor.

Bei ein paar Punkten hätten einige Parteien gerne gespart, doch Cornelia Warneke-Winkler, Leiterin des Hochbauamtes, machte nach dem Einwand von Hubert Nießner (ÖDP) klar, dass ein Tor für das von Bauzäunen abgesperrte Gelände zum Schutz vor Vandalismus nötig sei. Mit sieben zu fünf Stimmen wurde der 30.000 Euro teure Posten genehmigt.

Auf Antrag der Friedberger Grünen hatte der Stadtrat den Bau eines neuen Baubetriebshofs gestoppt. Foto: Lena Asam





Mehr Erfolg hatte Manfred Losinger (CSU) mit seinem Vorstoß zu den Asphaltierungarbeiten, die 80.000 Euro kosten würden. Wenn die Verwaltung argumentiere, diese seien Bestandteil des Genehmigungsbescheides, verstehe er nicht, warum man das Bodenlager dann ein Jahr habe betreiben dürfen, sagte er. Dieser Punkt wird also noch geklärt.

Beim Bodenaushublager handelte es sich um Bauabschnitt eins; dieser ist fertiggestellt. Für Bauabschnitt zwei fanden Vorarbeiten statt. Für diese 12.000 Quadratmeter muss eine Form der Entwässerung gefunden werden. Die aktuelle Vorgehensweise ist provisorisch. Beim August-Unwetter wurden Wälle zum Schutz von Straße und Baumschule fast weggeschwemmt. In der ursprünglichen Planung hätte man 1 bis 1,5 Millionen Euro allein für die Entwässerung veranschlagt - so viel soll es nun nicht werden. Auf Vorschlag des Zweiten Bürgermeisters Richard Scharold, der die Sitzung in Vertretung des erkrankten Roland Eichmann leitete, wurde die Verwaltung beauftragt, Lösungen hierfür sowie auch für die langfristige Entwässerung des Bodenzwischenlagers erstellen zu lassen.

Bauhof wird Thema im Ältestenrat des Friedberger Stadtrats

Nach ein wenig Schlagabtausch über das Für und Wider des Baustopps bemühte sich das Gremium darum, in die Zukunft zu blicken. Klar ist allen, dass am jetzigen, völlig veralteten Standort des Baubetriebshofs Investitionen nötig sind, zum Beispiel in Arbeitssicherheit. Außerdem ist es Aufgabe des Ausschusses, zu überlegen, wo und wie es mit dem künftigen Bauhof weitergeht - und auch, in welcher Organisationsform.

Wie lange das dauert, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Während Losinger sich optimistisch zeigte, dass in zwei Jahren eine Lösung, was den Bau betrifft, auf dem Tisch liegt, rechnet Ulrike Sasse-Feile (SPD) mit einer Dimension von fünf bis zehn Jahren.

Einmütig fanden dann wiederum alle, dass man nicht vorankommt, wenn der aktuelle Sitzungs-Rhythmus beibehalten wird. Laut Sitzungskalender wäre der nächste Termin erst im März. Daher soll im Ältestenrat, dem Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende angehören, besprochen werden, welche Abstände sinnvoll sind, um das Projekt zügig auf die Spur zu bekommen.