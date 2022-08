Nach Polizeikontrolle ist der Führerschein weg

Ein Autofahrer war mit 0,5 Promille unterwegs und wurde von der Polizei gestoppt.

In der Nacht zum Samstag kontrollierte die Polizei einen Pkw-Fahrer in der Wiffertshauser Straße in Friedberg. Hierbei stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. (AZ)